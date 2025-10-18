الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المخالفين بعد رصدها نشراً وإعادة نشر لمحتوى طائفي ومسيء لدولة شقيقة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وأوضحت الهيئة أن تلك المواد الإعلامية تمثل تجاوزاً واضحاً لما نصّت عليه الفقرة السابعة من المادة الخامسة من النظام، التي تنص على «عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة».
وشددت هيئة تنظيم الإعلام على أن هذه الضوابط تأتي في إطار احترام الثوابت الوطنية والعلاقات الأخوية والدولية للمملكة.
أخبار ذات صلة
 
«مكافحة المخدرات» بالقصيم تقبض على مواطنَيْن لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين
«مكافحة المخدرات» بالقصيم تقبض على مواطنَيْن لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين
«الأمن البيئي» يضبط مواطناً مخالفاً لنقله حطباً محلياً في الرياض
«الأمن البيئي» يضبط مواطناً مخالفاً لنقله حطباً محلياً في الرياض