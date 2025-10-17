وزير الصحة يختتم مشاركته في أعمال الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

اختتم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مشاركته في أعمال الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة في القاهرة لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من يوم 15 حتى 17 أكتوبر الجاري.

وعقد الجلاجل عددًا من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع نظرائه من جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إيران الإسلامية، حيث تضمنت الاجتماعات استعراض سبل تطوير التنسيق الصحي المشترك لضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، ودعم الجهود للتصدي لحالات الطوارئ، ومكافحة شلل الأطفال في الإقليم.

والتقى الجلاجل المديرَ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، ناقشا خلاله سبل تعزيز الوصول العادل إلى الحلول الصحية التحويلية وتسريع التغطية الصحية الشاملة، كما التقى نخبة من المسؤولين وخبراء القطاع الصحي، وجرى خلال هذه اللقاءات بحثُ سبل تعزيز مرونة الأنظمة الصحية، ودعم التعاون الصحي الإقليمي لمواجهة التحدّيات المشتركة.

وأكد وزير الصحة، خلال إلقاء كلمة المملكة في اجتماع الرعاة التنفيذيين لمبادرة تحدي إرث شلل الأطفال، التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على شلل الأطفال، والارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.

وتعكس مشاركة المملكة في أعمال الدورة (72) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التزامها بدعم المبادرات الصحية العالمية، وتوحيد الجهود لبناء منظومات صحية شاملة ومتكاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، وبناء مستقبلٍ أكثر صحة وازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.