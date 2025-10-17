دشن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إطلاق خدمة «زمزم من نسك»، التي تتيح لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة اقتناء ماء زمزم المبارك عبر تطبيق «نسك» بكل سهولة ويسر، في تجربة رقمية جديدة تجمع بين أصالة الماء المبارك وسلاسة التقنية.

وتُمكّن الخدمة المستخدمين من طلب ماء زمزم بعبوات سعة 330 مل، وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها اقتناء ماء زمزم بهذه السعة، ليصل إلى باب المنزل في أي مدينة داخل المملكة، دون أي قيود على الكمية أو عدد الطلبات.

وتتميّز هذه العبوات الجديدة بأنها عملية وسهلة الاستخدام والشرب، مقارنةً بالعبوات الكبيرة التقليدية سعة 5 لترات، إذ يمكن حملها وتقديمها بسهولة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لحفظ الماء المبارك واستخدامه في أي وقت ومكان.

ويجري توفير الماء المبارك من مصدره الرسمي الوحيد، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى ضمان وصول ماء زمزم الأصلي إلى الجميع بأعلى معايير الجودة والنقاء، مع المحافظة على أصالته وتاريخه العريق.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في «تطبيق نسك» ضمن جهودها لتوظيف التحول الرقمي في تيسير الخدمات لضيوف الرحمن وجميع المسلمين، وإتاحة بركات زمزم المباركة للجميع بطريقة آمنة وموثوقة، من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق نسك.

بهذه الخطوة، تصبح بركة زمزم أقرب من أي وقت مضى، من منبعها الأصيل في مكة المكرمة، إلى باب كل بيتٍ في أنحاء المملكة.

لتحميل تطبيق نسك:

https://smart.link/5bvlwslisgrdv