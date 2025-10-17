شهدت العاصمة الرياض، انعقاد الاجتماع الثاني لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، برئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري أمين عام المجلس من الجانب السعودي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمين عام المجلس من الجانب المصري.



العلاقات المشتركة

وجرى خلال الاجتماع بحث الرؤى المشتركة، لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستعراض خطط العمل التحضيرية لانعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجانبان حرصهما على بلورة خطة تنفيذية متكاملة، تسهم في توثيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويعزز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي السفير لدى مصر صالح الحصيني، ومساعد الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري المهندس فهد بن سعيد الحارثي، ومن الجانب المصري السفير لدى المملكة إيهاب أبو سريع، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الاجتماعات امتداداً لمسارٍ تاريخي متين يجمع السعودية ومصر، ويعكس متانة العلاقات الأخوية والتكاملية بين البلدين، التي تمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي، وشريكاً محورياً في دعم العمل العربي المشترك، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المنطقة.