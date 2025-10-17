بهدف عرض أحدث إصدارات المجمع من الكتب والمجلات المتخصصة، والتعريف ببرامجه ومشروعاته الرائدة، ضمن مساراته الأربعة: التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، على نحو يظهر توجه المجمع نحو دعم النشر العلمي باللغة العربية، وتوسيع دائرة الوصول إلى محتواه المتخصص.يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025م، الذي أقيم في مدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في 15 - 19 أكتوبر 2025م، ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة.ويبرز المجمع خلال مشاركته، جهوده في إنتاج المحتوى العربي وتطويره، بأعمال بحثية وشراكات معرفية مع عدد من المختصين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على نحو يخدم المجتمعات الأكاديمية، ويُسهم في توفير مصادر موثوقة للباحثين والمهتمين باللغة العربية.وتُعرض الإصدارات ضمن هُوية موحدة، تمثل سلسلة كتب المجمع ومجلاته العلمية في إطار الحضور السعودي في المعرض، واستثمار المشاركة؛ للتعريف بالمحتوى العربي المؤسسي، وإبرازه في سياقات النشر الدولية.