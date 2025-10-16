استقبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مكتبه اليوم (الخميس) رئيس صحيفة الشعب الصينية يو شاو ليانغ، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وبحث أوجه التعاون في مجالات الإعلام الرقمي وتبادل المحتوى الإخباري والتدريب المهني والإنتاج المشترك، إلى جانب مناقشة فرص التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.وأكد الجانبان أهمية افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض كونها خطوة تعزز التواصل الإعلامي والثقافي بين المملكة والصين، وتسهم في نقل الصورة الحقيقية عن التطورات التي يشهدها البلدان في مختلف المجالات.وكتب وزير الإعلام في تغريدة عبر منصة «X»: «حين تختار أكبر صحيفة في الصين أن يكون مقرها الإقليمي في الرياض، فهي لا تختار موقعاً جغرافياً فحسب، بل تختار وجهة المستقبل».