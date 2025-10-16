المملكة تؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وسعيها لترسيخ قيم السلام

شاركت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، في الحدث رفيع المستوى الذي أقامته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمناسبة إطلاق التقرير الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

وفي مداخلة المملكة، أكد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية الدكتور سالم القحطاني، إيمان المملكة بأهمية الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، وصون كرامة الإنسان، مشددًا على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لترسيخ مكانة القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.

وأوضح الدكتور القحطاني أن المملكة سارعت بالانضمام إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وتشارك في رئاسة مسار العمل الثالث منها المتعلق بـ«القانون الدولي الإنساني والسلام»، إلى جانب كلٍّ من دولة قطر، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجدد التأكيد أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بالعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، وتستثمر مختلف المنصات والفعاليات الإنسانية الدولية من خلال المشاركة الفاعلة للدفع والتأكيد للحلول السلمية للأزمات الدولية.