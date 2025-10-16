خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس كينيا في وفاة الرئيس السابق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كينيا الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، في وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا أودينغا.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا أودينغا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».


كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كينيا الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، في وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا أودينغا.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق رايلا أودينغا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

