القبض على 5 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بعسير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة عسير، لترويجهم (16) كيلوجرامًا من مادتي الحشيش المخدر، والإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

