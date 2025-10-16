أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في تصريح إلى «عكاظ»، أن أبرز الرسائل التي يوجّهها «جوي فورم» للعالم أن المملكة أصبحت اليوم اللاعب الرئيسي في صناعة الترفيه وجودة الحياة عالميا، مشيرا إلى أن المنتدى يجسّد طموحات رؤية السعودية 2030 في بناء صناعة ترفيهية تنافس عالميا وتُسهم في تعزيز جودة الحياة.

وانطلقت اليوم (الخميس)، 16 أكتوبر، فعاليات اليوم الأول من منتدى «جوي فورم» ضمن موسم الرياض، وسط ترقب عالمي لمشاركة نخبة من نجوم الفن والرياضة وصنّاع المحتوى والترفيه من مختلف دول العالم.

ويُعد المنتدى منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الترفيه، تحت شعار «The New Age of Entertainment»، لمناقشة مستقبل القطاع في ظل التحولات الرقمية والثقافية المتسارعة.

بدأت الفعاليات عند الساعة الواحدة ظهرا بجلسة «Opening Ceremony & Welcome Address» التي قدّمها المستشار تركي آل الشيخ، إيذانا بانطلاق الحدث، تلتها جلسة «Unconventional Pioneer» بمشاركة دانا وايت وماكس كيليرمان حول القيادة غير التقليدية في عالم الرياضة.

كما شهد اليوم الأول جلسات مميزة منها «GOAT Narrative» بمشاركة نوفاك دجوكوفيتش، وجلسة «The Power of Entertainment Without Borders» التي ناقشت تجاوز الترفيه للحواجز الثقافية بمشاركة نيك خان وفيصل بافرط، إضافة إلى جلسة «The K-Wave Rising» عن التأثير العالمي للثقافة الكورية، و«The New Age Studios» التي تناولت مستقبل الإنتاج الفني في ظل التطور التقني.

واختُتم اليوم الأول بجلسة «Stream to Mainstream» التي جمعت بين نجم هوليوود تيري كروز وصانعي المحتوى العالميين MrBeast وIShowSpeed، في حوار حول تأثير البث المباشر على النجومية الحديثة.

ويؤكد «جوي فورم» من خلال فعالياته مكانة الرياض كعاصمة عالمية للترفيه ومنصة تجمع بين الإبداع، التقنية، والتجربة الإنسانية، في مشهد يعكس الريادة السعودية في قطاع الترفيه.