دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز «ملتقى الكفاءات التقنية 2025»، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع جامعة جازان، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، ووكيلة الوزارة لقدرات ووظائف المستقبل صفاء الراشد، وذلك بمقر كلية الهندسة وعلوم الحاسب.

وتجوّل أمير جازان ومرافقيه في أرجاء المعرض المصاحب للملتقى، الذي يقام على مدى يومين، بمشاركة 26 جهة حكومية وخاصة؛ ويهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين في الوظائف التقنية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، إلى جانب تمكين أبناء وبنات جازان من الإسهام الفعّال في مسيرة التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر ورفع نسبة التوطين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل التقني، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ورعى أمير المنطقة خلال التدشين مذكرتي تفاهم، الأولى بين جامعة جازان ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» لتعزيز البحث والابتكار في مجال البيئة والاستدامة، والثانية بين جامعة جازان وشركة «أتوم كامب» لإنشاء مركز جازان لتقنيات المستقبل.

وفي ختام التدشين، كرم أمير منطقة جازان الجهات المشاركة في الملتقى.