«فلكية جدة»: كوكب المشتري يُرصد في سماء المملكة خلال النصف الثاني من أكتوبر

يُرصد كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، في سماء المملكة والمنطقة العربية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، حيث يمكن مشاهدته بوضوح بعد منتصف الليل وحتى قبيل شروق الشمس في الجهة الشرقية من القبة السماوية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن المشتري يُعد من ألمع الأجرام السماوية بعد القمر وكوكب الزهرة، ويظهر بلون أبيض مائل إلى الصفرة مع لمعان ثابت، ويمكن رصده بالعين المجردة من المناطق ذات الأجواء الصافية.

وأوضح أن المناظير والتلسكوبات الصغيرة تكشف أقماره الأربعة الكبرى: آيو، وأوروبا، وغانيميد، وكاليستو، التي تبدو كنقاط ضوئية مصطفة بجانبه، مبينًا أن الكوكب يبدأ ظهوره بعد منتصف الليل ويرتفع تدريجيًا نحو الأفق الجنوبي الشرقي ليصل أعلى نقطة له في السماء قبيل الفجر، وهو الوقت الأنسب لمشاهدته أو التقاط الصور الفلكية له.

وبيّن أن المشتري سيكون خلال هذه الفترة في موقع مناسب للرصد مع ازدياد سطوعه تدريجيًا حتى يبلغ حالة التقابل في 10 يناير 2026، عندما يكون في أقرب مسافة من الأرض ليبدو أكثر إشراقًا من المعتاد.