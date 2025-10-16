أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة رؤى الحرم المكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إطلاق مشروع "بوابة الملك سلمان" بوصفه وجهة متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة. تمتد "بوابة الملك سلمان" على إجمالي مسطحات بناء بمساحة تصل إلى 12 مليون متر مربع بجوار المسجد الحرام، ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية بشكل خاص لتصبح نموذجًا عالميًا للتطوير العمراني، ليكون مساهمًا رئيسيًا في دعم الجهود المبذولة على تطوير المنطقة وتسهيل الزيارة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

يتميز مشروع "بوابة الملك سلمان" بموقع إستراتيجي بجوار المسجد الحرام، ويعد المشروع وجهة متعددة الاستخدامات تهدف في المقام الأول إلى خدمة زوار بيت الله الحرام عبر الارتقاء بمنظومة الخدمات وتوفير مرافق سكنية وثقافية وخدمية محيطة بالمسجد الحرام، كما يضيف المشروع طاقة استيعابية تتسع لما يقارب ٩٠٠ ألف مصلِ في المصليات الداخلية والساحات الخارجية.

يرتبط المشروع بوسائل النقل العامة لتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام، ويمثّل مزيجًا استثنائيًا متناغمًا بين الإرث المعماري الغني لمكة المكرمة مع أرقى أساليب الحياة العصرية، بما يضمن أعلى مستويات الراحة للزوار. كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي في مدينة مكة المكرمة من خلال تطوير وإعادة تأهيل مساحة تقارب ١٩ ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتراثية لإثراء التجربة الدينية والثقافية لزوار بيت الله الحرام. كما سيساهم المشروع في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال استحداث أكثر من ٣٠٠ ألف فرصة عمل بحلول ٢٠٣٦م.

يعمل على تطوير مشروع "بوابة الملك سلمان" شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات الصندوق لدعم تنفيذ إستراتيجيته من خلال رفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية. تركز شركة رؤى الحرم المكي على الإدارة المستدامة للموارد عبر توظيف الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس على السكان وزوار بيت الله الحرام مع الحفاظ على النسيج الثقافي لمكة المكرمة، كما تلتزم الشركة بمراعاة المعايير والممارسات العالمية في عمليات التطوير العقاري وتوفير تجربة استثنائية للزوار.