«الأرصاد»: أمطار رعدية على 6 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.