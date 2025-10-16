ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (2,064,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ثمرة الجوز (مكسّرات)، وقبضت على مستقبليها بمنطقة الرياض؛ وهم مقيمان من الجنسية السورية ومواطنان.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.