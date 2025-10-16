كشفت وزارة البلديات، في التعديلات الأخيرة على جدول الجزاءات، أن مخالفة واحدة فقط من أصل ست مخالفات مُنحت مهلة تصحيحية لا تتجاوز يوماً واحداً، فيما أبقت الوزارة 83.4% من المخالفات الأخرى بلا أي مهلة إنذارية.وتمثلت المخالفة الوحيدة المستثناة في عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية إلى جانب شعار المقاول واسمه على الحواجز المؤقتة، إذ حُددت غرامتها بين 1000 و5000 ريال مع مهلة تصحيحية ليوم واحد فقط.أما بقية المخالفات، فجاءت جميعها دون مهلة تصحيحية، وتشمل نزع الحشائش أو الأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات البلدية، أو إتلاف النخيل والأشجار وشبكات الري، بغرامة بين 200 و1000 ريال، وثالثاً ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال لأكثر من 24 ساعة، بغرامة من 600 إلى 3000 ريال، وبلغت مخالفة إضافة طبقة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار غرامة بين 1000 و5000 ريال، وخامساً استخدام حواجز مؤقتة تالفة أو غير مدهونة أو غير متماثلة، بغرامة من 1000 إلى 5000 ريال، وأخيراً عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة، وغرامتها بين 1000 و5000 ريال.