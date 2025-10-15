أكد تقرير اللجنة المكلّفة بالتحقق من الإجراءات المتخذة في حادثة تبديل الجثمان بمستشفى محافظة الرس بتوجيهٍ من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عدم وجود أي شبهة جنائية، وأوضح أن ما حدث كان نتيجة إهمالٍ وقصورٍ إداري في التعامل مع الجثمان من قبل الجهات المعنية.

جاء ذلك في إيضاح رسمي من إمارة منطقة القصيم، بعد أن باشرت اللجنة أعمالها ورفعت لأمير المنطقة نتائج ما توصلت إليه من توصيات حول الحادثة.

ووجّه أمير المنطقة، استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة، بإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وبمخاطبة الجهات ذات العلاقة لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأن تسليم واستلام الجثامين، بما يضمن تطوير الإجراءات التنظيمية ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.

كما وجّه بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بعد ثبوت القصور، مع مراعاة ما يتم اتخاذه من قبل النيابة العامة، إلى جانب تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بحق الممارسين الذين ثبتت مخالفتهم، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

وأكد أمير منطقة القصيم أهمية الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية والرقابية في جميع المنشآت الصحية، بما يحفظ الحقوق ويصون كرامة الإنسان، مشددًا على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الحرص على العدالة والشفافية وتعزيز جودة العمل المؤسسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.