أعادت هيئة التراث الذاكرة إلى عمق التاريخ الإسلامي بعد إعلانها اكتشاف دينار إسلامي ذهبي يعود إلى عام 162هـ / 778م في موقع الأجفر شرق حائل، ضمن سلسلة منشوراتها «من الذاكرة الأثرية».

أقدم الشواهد

ويبلغ عمر الدينار المكتشف أكثر من 1247 عاما، ما يجعله من أقدم الشواهد المادية على النشاط التجاري في شمال الجزيرة العربية خلال العصر العباسي. ويحمل الدينار نقوشا دقيقة بالخط الكوفي تتضمن الشهادتين وعبارات دينية، وهو ما يعكس الهوية الإسلامية للنقود ووحدة النظام النقدي في الدولة الإسلامية آنذاك.

وتقع مدينة الأجفر في موقع إستراتيجي على طريق القوافل القديمة التي ربطت العراق بالحجاز، وكانت محطة رئيسية للحجاج والتجار القادمين من الشرق نحو مكة.

واشتهرت بآبارها العذبة وموقعها شمال شرق ما جعلها مركزا حيويا في شبكة التجارة الإسلامية ومعبرا حضاريا يربط مناطق الجزيرة بمراكزها الاقتصادية والعلمية.

يمثل هذا الاكتشاف الوطني إضافة نوعية للبحوث الأثرية التي توثق حضور حائل في مسارات التاريخ الإسلامي، خصوصا أن الدينار سيخضع لدراسة علمية لتحديد مركز سكّه وخصائصه المعدنية وربطه بخطوط التجارة العابرة للمنطقة.

ويعزز هذا الكشف مكانة السعودية وحائل كمنطقة غنية بالمكتشفات الأثرية والنقوش التاريخية، من موقع جبة المسجل في قائمة التراث العالمي إلى آثار القوافل في الأجفر، لتبقى شاهدا على مسار حضاري امتد لأكثر من 12 قرنا في قلب الجزيرة العربية.