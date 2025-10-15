أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكرة القدم إلى كأس العالم 2026

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.وأشاد أمير جازان بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما انعكس من ذلك على تهيئة البيئة الرياضية المناسبة، وتحقيق المنجزات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا التأهل يُعدُّ مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.كما رفع نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026.وأكد أن هذا التأهل يعكس ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كريم من القيادة الرشيدة، وتمكين شباب الوطن من تحقيق المنجزات ورفع راية المملكة في المحافل الدولية.