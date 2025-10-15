مطالبات بفتح المعابر

تنفيذ توصيات المنظومة الأمنية

مخاوف إفشال الاتفاق

خطر المجاعة لا يزال

لاتزال الأنباء متضاربة بشأن إعادة فتح معبر رفح، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الاستعدادات الميدانية متواصلة لفتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر، مؤكدة أنه لن يتم فتحه اليوم(الأربعاء)، ولا يوجد موعد محدد لفتحه، بعد أنباء راجت عن احتمالات إعادة فتحه.وكانت الهيئة أعلنت أن حكومة الاحتلال ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف، ولفتت إلى أن نحو 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح المعبر.وطالب المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلطات الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا، مناشدا الإدارة الأمريكية بالضغط لفتح المعابر. وأكد أن الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح ستكون للمرضى والجرحى، لافتا إلى أن السلطات في غزة لم تلمس أي تقدم في دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.وقررت حكومة الاحتلال أمس عدم فتح معبر رفح، ردا على ما قالت إنه بسبب عدم تسليم حماس بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قصف الجيش على القطاع خلال الحرب.وحسب هيئة البث، فإن القيادة السياسية قررت تقليص المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كبير بناء على توصيات الأجهزة الأمنية.وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن المنظومة الأمنية اقترحت على الحكومة عدم فتح معبر رفح وعدم إدخال المساعدات بشكل كامل إلى حين إعادة كافة جثث الأسرى من القطاع الفلسطيني.ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن الاتفاق مع الفلسطينيين لم يحدد عدد المختطفين القتلى الذين ستسلمهم حماس، وسلمت الحركة حتى الآن 8 جثامين.وزعم جيش الاحتلال أن لدى حماس معلومات عن العديد من المحتجزين القتلى وليس عن 4 جثث فقط، بحسب الصحيفة. وأوضحت أن القيادة السياسية لا تفصح عن تقييمها: هل عدم تسليم الجثث أزمة في تنفيذ الاتفاق أم تأخير معقول؟ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول سياسي، أن عدم إعادة جثامين المحتجزين ربما يؤدي إلى إفشال الاتفاق. وأضافت أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن ما إذا اعتبر تأخير الجثامين خرقا للاتفاق، لكن إسرائيل تبحث الأمر خصوصا مع تأكيد حماس أنها ستواجه صعوبة في إعادة كل الجثامين.ووفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف حرب غزة، كان من المقرر إعادة فتح المعبر اليوم، بعد اكتمال تسليم رفات الأسرى لإسرائيل، علما بأن الاتفاق أشار إلى صعوبات في استعادة الرفات لأسباب تتعلق بغياب آليات الحفر والتنقيب والإمكانات الفنية.بدوره، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات الذي يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع أداة إبادة جماعية.وأوضح في بيان له، أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية.وأضاف، نحن قلقون للغاية من التلويح الإسرائيلي بتقليص المساعدات الإنسانية وعدم فتح معبر رفح بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين. ولفت إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.