القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى الجلاء لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لرئيس الجمهورية التونسية، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة، لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الجمهورية التونسية، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.