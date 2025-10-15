القبض على شخص لترويجه 13 كيلوجراماً من الحشيش المخدر
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، على مواطن لترويجه (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(4763) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)،

وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

