افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد» الملتقى الثاني لعُلماء باكستان، تحت عنوان: «تنسيق المواقف ووحدة الكلمة»، بحضور كبار علماء باكستان من مختلف المذاهب.وأوضح الدكتور العيسى أنّ الملتقى يأتي في إطار المحطات الكبرى لتفعيل مضامين «وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» التي رعى مؤتمرها الدولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأكّد ضرورة التضامن ووحدة الكلمة في قضايا الأُمّة الكبرى التي لا بد لها من كلمة سواء تحمل في طياتها ائتلاف أهل العلم حولها.وبيّن العيسى أنّ الملتقى يسعى إلى التأكيد على أن تنوع الاجتهاد العلمي في إطاره المشروع الذي حفلت به مصنفات أهل العلم والإيمان على النحو الذي أثرى المكتبة الإسلامية يُحسب لمحاسن الشريعة؛ معبراً عن سماحتها وسعتها.