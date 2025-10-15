الاستزراعدون ترخيص ونثر البذور الدخيلةفرضت اللائحة غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال استزراع النباتات دون ترخيص، و30 ألف ريال في حال نثر بذور النباتات الغازية أو الدخيلة، أما الرعي دون ترخيص، فقد حُددت غراماته بحسب نوع الماشية، إذ تصل إلى 1,000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار، و400 ريال لكل رأس من الأغنام أو الماعز، بينما يعاقب لحْي الماشية للأشجار داخل المحمية بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال لكل شجرة، كما حظرت اللائحة، الزراعة دون ترخيص داخل المحمية، وفرضت عليها غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، بينما تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال على الزراعة في مواقع أو مدد غير مصرح بها ومنعت اللائحة إشعال النار في أماكن غير مخصصة، إذ تصل الغرامة إلى 6 آلاف ريال، في حين فرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على إجراء البحوث العلمية دون ترخيص، مع التعويض عن أي أضرار بيئية محتملة وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمن يبحث عن المعادن دون تصريح، و5 آلاف ريال على حيازة أدوات أو معدات الكشف عن المعادن دون موافقة مسبقة.اقترحت وزارة البيئة تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، الذي ضم إطارا أكثر صرامة لحماية البيئة والتنوع الأحيائي في المملكة، وقائمة موسعة من المخالفات التي تغطي جميع الأنشطة داخل المحميات الطبيعية وتمثل الغرامات فيها الحدود القصوى اعتمدت على تحديد مقدارها النهائي بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة.وشددت اللائحة، على منع الدخول إلى المناطق المحظورة دون تصريح رسمي، وتصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال في حال التكرار، كما عاقبت عدم التقيد بضوابط الدخول والعبور داخل المحميات بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، واعتبرت اللائحة ممارسة أي نشاط داخل المحمية دون ترخيص من أشد المخالفات، وتصل الغرامة فيها إلى مليوني ريال عند التكرار.وحظرت اللائحة، إنشاء المحميات الخاصة دون ترخيص، وأقرت لها غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بينما تصل الغرامة نفسها على مخالفة اشتراطات تراخيص المحميات الخاصة، في حين قد تبلغ مليوني ريال على عدم الالتزام بتراخيص الأنشطة داخل المحميات.وشددت اللائحة على منع جمع الأنواع المهددة بالانقراض أو منتجاتها دون إذن، إذ تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، أما جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص فتصل غرامته إلى 50 ألف ريال، ويعاقب كل من يؤذي الكائنات الفطرية أو يعرضها للخطر بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال. وحددت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على من يطلق الكائنات الغازية أو الدخيلة داخل المحميات.وتضمنت اللائحة، معاقبة إتلاف المنشآت داخل المحميات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر، بينما تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال على إتلاف العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية، و20 ألف ريال على قطع السياجات أو إتلافها.ومنعت اللائحة سير المركبات في غير المسارات المحددة وفرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، كما حظرت التخييم دون ترخيص داخل المحميات بنفس الغرامة، وشملت العقوبات أيضا حيازة أو استخدام الأسلحة أو أدوات الصيد داخل المحمية، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال.وفي إطار الحفاظ على نظافة المناطق الطبيعية، نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يترك أو يحرق النفايات دون تصريح، مع إلزامه بالإصلاح والتعويض، بينما تُحال مخالفات التخلص من النفايات الخطرة مباشرة إلى النيابة العامة.وتناولت اللائحة مخالفات تتعلق بالنباتات، إذ تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال عن قطع أو اقتلاع الأشجار دون ترخيص، و14 ألف ريال عن قطع الشجيرات، فيما يعاقب من يجرد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو ينقل تربتها بغرامة تصل إلى 14 ألف ريال لكل شجرة، و6 آلاف ريال لكل شجيرة في الحالات المماثلة، كما تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال لكل شجرة يتم حرقها أو سكب مواد ضارة عليها.