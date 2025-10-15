يحتفي العالم باليوم العالمي للإبصار ابتداءً من بداية أكتوبر، واليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر؛ بهدف التوعية بالمشكلات التي تصيب العين، وطرق الوقاية منها وعلاجها، ما يرسخ الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورفع معدل الوعي عن أسباب العمى والإعاقة البصرية، والتشجيع على إجراء فحوصات دورية للعين، مع التقدم في العمر، للكشف المبكر عن المشاكل وعلاجها.يُشار إلى أن تجمع الصحة العالمية اعتمد في اجتماعه الرابع والسبعين هدفين عالميين جديدين لرعاية العيون بحلول 2030، وهما: زيادة بنسبة 40% في التغطية الفعالة للأخطاء الانكسارية، وزيادة بنسبة 30% في التغطية الفعالة لجراحة إعتام عدسة العين، وستلعب الأهداف دوراً رئيسياً ليس فقط في زيادة تغطية رعاية العيون العالمية في المستقبل، وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى، خصوصاً أن ما لا يقل عن مليار شخص يعانون على مستوى العالم من ضعف البصر القريب أو البعيد، والذي يمكن الوقاية منه.