طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية. ودعا في القرار الذي أصدره بشأن التقرير السنوي للصندوق للعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج «أرض وقرض». وناقش المجلس في جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السّلمي، التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمّنه التقرير. ودعت عضو المجلس الدكتورة أروى الرشيد، الهيئة إلى استحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يتناسب مع طبيعة أموالهم ويسهم في استدامة استثمارها بعد استلامهم لها، واقترح عضو المجلس خالد السيف، إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة واستدامة إدارة الأموال. وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، طالب فيه صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية للعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية؛ تسهم في تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين. ودراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي حاجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالمناطق؛ وفقاً للمزايا النسبية لها، داعياً الصندوق إلى توسيع شراكاته مع البنوك المحلية، بما يسهم في خدمة المستفيدين.وطالب المجلس، وزارة السياحة بعمل دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية؛ لمعالجة الثغرات في المعروض السياحي.عريشي لبنك التصدير: ارفعوا سقف التوقعات لمواكبة المستهدفاتتساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي: لماذا لم يرفع بنك التصدير والاستيراد السعودي سقف توقعاته وفق المتغيرات التي أدّت إلى بلوغ قيمة التأمين 21 مليار ريال، علما بأن المستهدف 8 مليارات، إضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي تدخل ضمن مؤشرات الاستدامة المالية، إذ تمثل 71% من القيمة المستهدفة. وطالبت بالعمل مع شركات محلية ذات خبرة في هذا المجال، وتوسيع الشراكة مع الشركات العالمية، بما يتناسب مع مكانة المملكة العالمية في مجال الاقتصاد ومكانتها ضمن دول مجموعة العشرين كون حالة مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان متأخراً جداً عن المسار، إذ المتحقق يمثل 41% فقط. ودعت إلى استثمار البنية الرقمية القوية في توفير منصات رقمية تفاعلية تسهم في تعزيز جهود البنك في تشجيع المصدرين المحليين على اكتشاف أسواق جديدة.الحارثي للهيئة الملكية لمكة: المنافذ منظومة مترابطة لخدمة ضيوف الرحمنطالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالنظر إلى المنافذ المختلفة المؤدية إلى مكة؛ من جدة والمدينة المنورة، والطائف، مروراً بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، باعتبارها منظومة مترابطة تهيأ لخدمة ضيف الرحمن منذ لحظة وصوله إلى مغادرته، مؤكداً أن رحلة ضيوف الرحمن لا تبدأ من مكة المكرمة ولا تنتهي فيها. ودعا إلى ربط مطار الطائف الدولي بقطار الحرمين السريع، ليكون رديفاً أو بديلاً عند الحاجة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بما يسهم في تخفيف الضغط عنه ويتيح وصولاً مباشراً وسلساً إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعزز الانسيابية ويرسّخ تكامل الجهود التنموية لخدمة ضيوف الرحمن. وتطلع إلى دراسة ربط مطار الطائف الدولي الجديد بقطار الحرمين السريع، بما يعزز تكامل منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن.الخماش لمكتبة الملك فهد: الاعتماد الدولي يحدد نقاط القوةدعت عضو المجلس الدكتورة هند الخماش، مكتبة الملك فهد الوطنية للحصول على الاعتماد الدولي في مجال عمل المكتبات، كونه أداة تقييم تستخدم المعايير لتحديد نقاط القوة وأولويات التحسين بما يضمن التطوير المستمر. وأوضحت أن ذلك يعود على المكتبة بكسب ثقة المستفيدين، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وضمان التحسين المستمر، ودعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات. وتطلعت إلى أن تحصل المكتبة على اعتماد دولي من جهات متخصصة في مجال عملها بما يعزز جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية، شأن المكتبة البريطانية، والمكتبة الوطنية في إسبانيا.