الأمن العام يحذّر: «خلك نبيه».. أموال التسول تُغذي قنوات مجهولة

في تحرّك توعوي يحمل أبعادا أمنية واجتماعية، حذّر الأمن العام من الانسياق وراء مظاهر التسول المنتشرة في الشوارع والميادين، مؤكدا أن أموال التسول قد تُصرف في قنوات مجهولة، وقد تُوجَّه لجهات معادية تستغل عاطفة المواطنين والمقيمين للإضرار بالوطن.

جاء التحذير ضمن حملة وطنية بعنوان «خلك نبيه»، تستهدف رفع الوعي العام بمخاطر دعم المتسولين، والتأكيد على أن العطاء الحقيقي يكون عبر القنوات الرسمية التي تضمن وصول المساعدة لمستحقيها من خلال الجمعيات المرخصة والبرامج الحكومية المعتمدة.

تحمل الحملة دلالات تتجاوز المفهوم الإنساني إلى العمق الأمني، إذ تُعيد تذكير المجتمع بأن التسول لم يعد ظاهرة فردية، بل قد يكون واجهة لأنشطة منظمة تموّل جهات مجهولة أو تُستخدم في جرائم غسل الأموال واستغلال الأطفال والنساء.

رسائل الأمن العام جاءت حازمة وواضحة: لا للعطاء العشوائي، لا لاستغلال العاطفة، لا لتمويل المجهول. فالمجتمع الواعي هو خط الدفاع الأول ضد كل من يحاول الالتفاف على الأنظمة أو استغلال الحس الإنساني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة وطنية شاملة لمكافحة التسول، تتكامل فيها الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئات الأمن العام، لحماية المجتمع من الجريمة المقنّعة بلباس الحاجة.

رسالة الأمن العام تختصرها عبارة الحملة: «خلك نبيه.. أموال التسول تُصرف في قنوات مجهولة»، فهي دعوة لأن يكون الإنسان نبيها في عطائه، ذكيا في إحسانه، مسؤولا في وعيه، إدراكا أن بناء الوطن لا يكتمل إلا حين يُوجَّه الخير في مساره الصحيح.