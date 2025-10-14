التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مدير عام السجون بالمملكة اللواء الدكتور فهد العصيمي، يرافقه مدير سجون المنطقة اللواء الدكتور شايع القحطاني وعدد من قيادات السجون.وجرى خلال اللقاء بحث أعمال المديرية العامة للسجون بالمنطقة، ومناقشة الخدمات والبرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، وآليات تطوير بيئة العمل ورفع مستوى الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكّد أمير جازان على أهمية استمرار تطوير منظومة العمل في سجون المنطقة وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، فيما أعرب اللواء العصيمي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه بأعمال السجون.كما التقى أمير جازان برئيس مجلس جمعية الأدب في المنطقة حسن الصلهبي وأعضاء المجلس.واستمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن أعمال الجمعية وبرامجها الثقافية والأدبية، ودورها في رعاية الحركة الأدبية بالمنطقة، ودعم المواهب الشابة.وأكد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة، وإبراز الإرث الأدبي والثقافي الذي تزخر به جازان، مشيداً بما تقدمه الجمعية من مبادرات وبرامج نوعية.