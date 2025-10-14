تنتمي شركتا أومودا وجايكو إلى مجموعة شيري (Chery Group)، التي احتلت المرتبة رقم 233 في قائمة فورتشن العالمية لأكبر 500 شركة لعام 2025 (رمز السهم: 9973.HK). خلال السنوات الأخيرة، توسعت أومودا وجايكو بسرعة في أوروبا، لتصبح أسرع علامة سيارات نموًا في عام 2024. وفي العام نفسه، دخلت العلامة رسميًا إلى السوق السعودي، حيث أنشأت مستودعًا إقليميًا بمساحة 12,000 متر مربع في الشرق الأوسط، ومستودعًا محليًا بمساحة 2,000 متر مربع في الدمام يحتوي على أكثر من 2,000 قطعة غيار.

تتمتع جميع الطرازات المطروحة في الأسواق بضمان 10 سنوات أو مليون كيلومتر على المحرك، بينما تتميز طرازات سلسلة SHS السوبر هجين بضمان إضافي لمدة 8 سنوات على البطارية والنظام الكهربائي. وبفضل هذا الأساس العالمي القوي والالتزام المحلي، تُعد JAECOO 7 SHS الهجينة المنتج الرائد المخصص للمملكة العربية السعودية.

تعتمد JAECOO 7 SHS على نظام SHS الهجين الفائق (Super Hybrid System)، الذي يجمع بين القوة العالية، والمدى الممتد، واستهلاك الوقود المنخفض، مما أكسبها لقب "السيارة الهجينة الرائدة". وقد حصل الطراز على تقييم أمان خماسي النجوم مزدوج من كلٍّ من Euro NCAP الأوروبية وANCAP الأسترالية، ما يثبت مستوى الأمان العالمي الذي تقدمه. وقد صُمّمت السيارة خصيصًا لتحمّل المناخ القاسي والتضاريس المتنوعة في المملكة، لتمنح السائقين الثقة والاستقرار وراحة البال في كل رحلة.

تأتي السيارة بثلاث مزايا رئيسية: المحرّك الهجين من الجيل الخامس بسعة 1.5TDGI، المتناغم مع ناقل الحركة الكهربائي الفائق Super Electric Hybrid DHT، ليمنح قيادة سلسة واستجابة فورية. والبطارية عالية الكثافة تتيح السير لمسافة تقارب 90 كيلومترًا بالطاقة الكهربائية فقط داخل المدينة، بينما يضمن الوضع الهجين مدى طويلًا للرحلات البعيدة.

تحظى البطارية بحماية شاملة ضد الحرارة والصدمات والماء، إضافة إلى إيقاف فوري للطاقة خلال 2 ملي ثانية بعد أي تصادم. ويعمل نظام i-HTM الذكي لإدارة الحرارة على الحفاظ على الأداء المثالي حتى تحت درجات الحرارة العالية في السعودية.

وقد خضعت JAECOO 7 SHS لاختبارات تحمل تجاوزت 100,000 كيلومتر عبر أربع قارات وأكثر من عشر دول. ومن أبرز نتائجها: تحقيق مدى قيادة بلغ 1,613.1 كيلومتر في وضع الهجين بالمكسيك، واستهلاك وقود 3.1 لتر/100 كم في تايلاند، وأداء متميز في تضاريس البرازيل الصعبة.

تؤكد هذه النتائج أن JAECOO 7 SHS ليست مجرد سيارة هجينة عادية، بل سيارة صُممت خصيصًا للبيئات الصعبة مثل المملكة العربية السعودية.

تمثل JAECOO 7 SHS رفيقًا متعدد الاستخدامات للمستخدم في المملكة: ففي داخل المدينة، تمنح قيادة هادئة وصديقة للبيئة بوضع السيارة الكهربائية النقي. وفي الرحلات الطويلة بين المدن، يزيل الوضع الهجين أي قلق من نفاد المدى. وحتى في الصحراء أو أثناء الأنشطة الخارجية، توفر منافذ الطاقة الخارجية راحة وأمانًا إضافيين.

قمة مستخدمي أومودا وجايكو الدولية في أكتوبر

في أكتوبر 2025، ستنطلق قمة مستخدمي أومودا وجايكو الدولية تحت شعار «نشارك الإبداع، ونرسم المستقبل معًا» (CO-CREATE CO-DEFINE)، وبرؤية مستقبلية بعنوان «الجرأة لتكون الرقم واحد» (Dare to be NO.1).

سيجتمع خلالها مستخدمون من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق التنقل في المستقبل، ولتكون منصة للتفاعل العميق بين العلامة ومستخدميها، وعرضًا شاملًا لاستراتيجيتها العالمية والبيئية.

ومن خلال استراتيجية Full-Chain 4.0، ستُبرز العلامة تطورها عبر أربعة محاور رئيسية: التطور العالمي للمنتجات، ورحلة مشتركة نحو المستقبل، ورعاية مترابطة وشاملة للمستخدمين، بالإضافة إلى أصوات المستقبل وبذلك تواصل أومودا وجايكو تقديم تجارب تنقل ذكية وعالية الجودة لمستخدميها حول العالم.

خلال القمة الدولية للمستخدمين، ستطلق شركة شيري العالمية سلسلة من الأنشطة التي تركز على المستخدم تحت علاماتها الفرعية CHERY، وEXEED، وOMODA JAECOO، وiCAUR.

