باشرت فرقة من الدفاع المدني في محافظة القنفذة بمنطقة مكة حريقا بالقرب من إحدى محطات الوقود شمال مدينة القنفذة بعشرين كيلو متر ..وفي التفاصيل التي حصلت عليها عكاظ .. أن شاحنةوقود كانت بالقرب من إحدى محطات الوقود شمال مدينة القنفذة وتحديدا بالأحسبة اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ وسريع .. حيث تم رفع بلاغ للدفاع المدني من قبل شهود عيان والعاملين بالمحطة عن الحادث ..فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادث والذي لم ينتج عنه ولله الحمد أي خسائر بشرية نتيجة السيطرة عليه .. فيما أكد مصدر بالدفاع المدني أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت لاشتعال النيران بالشاحنة .