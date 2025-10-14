جدة تتصدّر التميّز.. مدارسها ترتقي إلى الريادة التعليمية

حققت 97 مدرسة من مدارس تعليم جدة مستوى التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي، خلال الملتقى الوطني الثاني للتميز المدرسي «تميّز 2025» الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي وعدد من مديري التعليم ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات التعليمية، بمشاركة عدد من المدارس المتميزة على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.وقدمت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي التهنئة للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية الحاصلة على فئة التميز على مستوى المملكة وعددها 97 مدرسة تم تكريمها خلال الملتقى، مشيدة بما حققته من إنجاز يعكس جودة الأداء وتميز الممارسات التربوية والتعليمية فيها.وأشارت اللهيبي إلى أن ارتفاع عدد المدارس المتميزة بنسبة تجاوزت 155% مقارنة بالعام الماضي يعد مؤشراً واضحاً على الحراك النوعي الذي أحدثه الملتقى على المستوى الوطني، من خلال سعي المدارس إلى ضبط الجودة وتعزيز معايير التميز في الأداء التعليمي.وأثنت على الدور البارز الذي يؤديه الملتقى في دعم صناعة القرار وتطوير التعليم استناداً إلى بيانات ونتائج التقويم المدرسي وتعزيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات التعليم والمعلمين، لتبني الممارسات التعليمية الفاعلة التي تسهم في تحسين مخرجات التعليم، معولة على مواصلة مدارس تعليم جدة جهودها لمضاعفة التميز وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر في العملية التعليمية، بما يواكب مستهدفات التطوير التعليمي الوطني.