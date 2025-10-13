نيابةً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وعُقدت القمة برئاسة مشتركة بين رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، بمشاركة عددٍ من القادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية، وجرى في بداية الاجتماع الترحيب بالاتفاق الذي توصلت له أطراف النزاع في قطاع غزة، والإشادة بالجهود المبذولة من قبل الرئيس الأمريكي، ومن قبل الدول الوسطاء؛ دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، والتأكيد لدعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام القمة، وقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا اتفاق إنهاء الحرب في غزة، في خطوة أولى لوقف شامل للحرب، وضمان استمرار تدفق المساعدات، وإتمام عمليات تبادل الأسرى والرهائن، والعمل مستقبلاً على إعادة الإعمار في قطاع غزة.

حضر الاجتماع مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، والمدير العام لمكتب الوزير وليد السماعيل، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، ومستشار الوزير محمد اليحيى.