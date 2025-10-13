أقام خريجو جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية في السعودية لقاءهم السنوي لعام 2025، بمشاركة نحو 50 خريجاً وخريجة من مختلف كليات الجامعة.وتحدث عميد المكتبات بجامعة كارنيجي ميلون من مدينة بتسبرغ كيث وبستير عن دور الجامعة عالمياً، التي يتجاوز عمرها 125 عاماً، مقدماً عرضاً إحصائياً عن خريجي الجامعة السعوديين منذ 55 عاماً.وقال: إن الجامعة تحتل المرتبة 24 عالمياً ضمن تصنيف «Times Higher Education» لأفضل الجامعات، وتعنى بمجالات الأبحاث والدراسات العليا، حيث تخرجت فيها طالبات وطلاب سعوديون في تخصصات متنوعة تشمل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومختلف فروع الهندسة وعلوم الحاسب.ويعكس هذا اللقاء الدور المتنامي لخريجي جامعة كارنيجي ميلون في المملكة، وتعزيز تبادل الخبرات، وبناء جسور التعاون بين الأكاديميين والممارسين والقيادات التنفيذية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التقنية، والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.