يرأس وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وفداً رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص في زيارة رسمية إلى جمهورية طاجيكستان.

وسيلتقي الوزير خلال الزيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، ودولة رئيس الوزراء قاهر رسول زاده، وعدداً من الوزراء، ونخبة من قادة المال والأعمال في طاجيكستان. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات الاستثمارية بينهما، وتعميق العلاقات الإستراتيجية القائمة، والتركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية، ودعم المستثمرين من البلدين.

وسيُعقد على هامش الزيارة اجتماع اللجنة السعودية الطاجيكستانية الحكومية المشتركة في دورتها الخامسة، والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي – الطاجيكي، بهدف تعميق وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2030 لطاجيكستان، وتوفير الفرص الاستثمارية المباشرة للشركات السعودية في طاجيكستان، وتنمية العلاقات بين القطاعين العام والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: الطاقة، والتعدين، والصحة، والزراعة، والغذاء، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أن المملكة تتمتع بعلاقات متميزة مع طاجيكستان، في الاقتصاد والدبلوماسية، وكذلك في الروابط الإنسانية والثقافية، حيث بدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية طاجيكستان منذ عام 2002؛ وموَّل الصندوق تنفيذ (14) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (323) مليون دولار في مختلف القطاعات الحيوية.