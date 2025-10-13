أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن النظام يتيح تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية في المملكة، وأكدت أن الإجراءات تتم وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها.وأكدت «الجوازات»، عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء في منصة (X)، أن التنظيم يهدف إلى تسهيل الإجراءات النظامية للأسر المقيمة وتوحيد وضع أفرادها بما يضمن استقرارهم الأسري والاجتماعي داخل المملكة. وشددت على أهمية الالتزام بتقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المحددة، لضمان سرعة إنجازها ودقتها.وجاء التوضيح ردا على استفسار أحد المقيمين، أوضح فيه أن زوجته مقيمة في المملكة ولديهما ابن يحمل تأشيرة زيارة عائلية، واستفسر عن إمكانية تحويلها إلى إقامة دائمة، وأكدت الجوازات، أن ذلك ممكن ضمن الفئات المشمولة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.