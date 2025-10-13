تنطلق اليوم (الإثنين)، الاختبارات المعيارية في مادة القراءة لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في إدارات التعليم كافة، لتقييم قدرات الطلاب والطالبات في القراءة بلغتهم الأم، وتحديد جوانب القوة والضعف.وبينت وزارة التعليم، أنه سيتم قياس مدى قدرة الطلاب والطالبات على فهم واستيعاب واستخدام النصوص المكتوبة والتفاعل معها، من أجل تحقيق أهدافه، وتنمية معارفه وإمكانياته، والمشاركة الفاعلة في المجتمع. ويتم ذلك من خلال استهداف مهارات القراءة المتمثلة في النقد، والتقييم، والاستدلال المباشر، والدمج، والتفسير، والفهم، والاسترجاع، مشيرة إلى أن الاختبارات تهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والفهم القرائي، مع التركيز على مهارات التفكير الناقد، والتحليلي، والإبداعي، وحل المشكلات، وتهيئة الطلاب للتعامل مع النصوص الرقمية وغير الخطية، والتعامل مع المحتوى الرقمي وتنمية فهم النصوص التي تحتوي على قوائم، وروابط، وصور، وجداول وتهيئة الطلاب نفسياً وتجريبياً للاختبار الفعلي، وتدريبهم على إدارة الوقت أثناء الاختبار، ورفع ثقتهم بأنفسهم، وإثراء حصيلة الطلاب بعدد من النصوص (الأدبية - المعلوماتية)، وتقييم قدرة الطلاب على الفهم القرائي، وتحديد مدى تطور مهاراتهم اللغوية، ودعم طلاب الصف الرابع في الفترة الحرجة التي ينتقلون فيها من تعلم القراءة إلى القراءة للتعلم، وتحليل أداء الطلاب حسب المهارات القرائية المختلفة لرصد التقدم المحرز في محو الأمية القرائية، وتحسين مهارات القراءة من خلال الممارسات الدورية بين التدريب والقياس وفق الخطة المعتمدة، ودعم المعلمين في تحسين التدريس بنماذج تدريبية معينة ومماثلة للنماذج المطبقة في الاختبارات المعيارية، وتشخيص مستويات الطلبة الحالية، وتقديم التقارير لإدارات التعليم والمدارس والمعلمين لتحسين نواتج التعلم، وتزويد الجهات المعنية بتقارير نواتج التعلم لرسم وتنفيذ خطط لتغطية الفجوة بين المستويات الحالية، وتزويد متخذي القرار في وزارة التعليم بمعلومات حول جودة التعليم في المملكة، واتخاذ قرارات التطوير المناسبة.