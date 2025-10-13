دعت السفارة السعودية في إيطاليا، المواطنين القادمين إلى الأراضي الإيطالية، إلى الاطلاع على تفاصيل نظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (EES)، الذي يبدأ العمل به رسميا في إطار التحديثات التقنية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، لتسهيل إجراءات السفر وتعزيز أمن الحدود.وأوضحت السفارة في بيان لها، أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بيانات الجواز والخصائص الحيوية، مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه، وأن تأشيرة شنغن لا تزال شرطاً أساسياً لدخول إيطاليا ودول منطقة الشنغن.وبيّنت، أن الإجراء الجديد لا يغيّر متطلبات التأشيرة الحالية، بل يضيف خطوة إلكترونية عند الدخول، تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان دقة المعلومات، داعية المواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة لتجنّب أي تأخير أو إشكال عند الوصول. وأضافت السفارة، أن تأشيرة شنغن السياحية تتيح لحاملها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل 180 يوماً، مشددة على أهمية التقيد بالمدة المحددة.ويأتي هذا التطور في ظل العلاقات المتينة التي تجمع المملكة وإيطاليا، والتي تمتد إلى مجالات الاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة، في وقت تشهد فيه حركة السعوديين إلى المدن الإيطالية نشاطاً متزايداً، سواء للدراسة أو السياحة أو المشاركة في الفعاليات الدولية.ويُتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع كفاءة المعابر الأوروبية وتسهيل حركة الزوار، بما يعزز من تجربة السفر الآمنة للمواطنين السعوديين في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.