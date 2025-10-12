حكايات تفوح بعبق التاريخ، تختزنها ذواكر وملامح السوق الشعبي في أحد رفيدة، الذي يُقام كل يوم أحد من كل أسبوع، ويعتبر من أهم المقومات التاريخية والاقتصادية والسياحية والتراثية في المحافظة منذ عقود عديدة من الزمن. مفردات تنسج قصص تعايش وتقارب الناس، وتنبض بالروح الشعبية وزخم التنوع الكبير، وهي شاهدة على الأهمية الجغرافية، ورغم ذلك إلا أنها لم تقرع جرس انطلاق قطار التطوير والتحسين والتأهيل على الوجه الذي يستحقه وينتظره.

«عكاظ» التقت عدداً من المواطنين خلال تفقد مقر السوق الشعبي.

إرث وتاريخ

قال علي القحطاني: «سوق أحد رفيدة الشعبي يمتلك في سجلاته إرثاً وتاريخاً أصيلاً خلال سنوات تواجده في وسط المحافظة، وكان مزدحماً وحيوياً وحافلاً بجميع ما يطلبه المشتري سواء من سكان المحافظة أو خارجها من محافظات عسير والمصطافين، ولكن كما ترى وللأسف بعدما تم نقله في موقعه الحالي منذ سنوات، قل الاهتمام به، ولا يزال غير مقبول أو مرضٍ، حيث لا يزال يناشد فيما البيع والشراء تحت أشعة الشمس الحارقة، وتنظيم البسطات شبه عشوائي، وعلى الجهة المعنية تشكيل لجنة مختصة للاطلاع عن قرب ومشاهدة المعاناة التي يتحملها جميع من يبيع فيه ومرتادوه، حيث من المفترض إنشاء محلات تجارية متنوعة ومناسبة في مواقع البسطات، وذات تنظيم هندسي يناسب طبيعة وتاريخ السوق الشعبي والمحافظة».

بسطات متناثرة

وأضاف عبدالله آل ناصر: «لا يزال البائعون والمشترون يناشدون وينتظرون تدخل الجهة المختصة لتنظيم وترتيب وإحياء السوق بشكل يحاكي تاريخه وأصالته، بدلاً من حاله الجاري في بسطات متناثرة وزحام مركبات وسطها، ونطالب بالتطوير في مواقع البسطات وإنشاء محلات متسعة وأرصفة داخلية وإضاءات متنوعة جاذبة أو على الأقل لو يتم إنشاء أرصفة عريضة محاطة بمظلات، لتتواصل عمليات البيع والشراء خلالها».

سوق يُعاني

وقالت أم ياسر: «السوق النسائي المجاور للسوق الشعبي يناشد من معاناة عدم وجود لوحات تعريفية أو إضاءات كافية أو طلاءات تجميلية مناسبة أو دورات مياه في الداخل بدلاً من وجودها خارج محيطة!». وأضافت: «الدرج الخارجي مزعج ومرهق للنساء، خصوصاً كبيرات السن، ومن المفترض أن تتم إعادة إنشائه بطريقة تمكنهن من الدخول بكل أريحية، وربما وضعه الحالي سيكون سبباً في سقوطهن لا قدر الله وإلحاق الضرر بهن».