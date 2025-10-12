عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثالث من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالرياض، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.





ووافقت الهيئة خلال اجتماعها اليوم على إحالة عددٍ من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.





كما أحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيداً لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ الهيئة العامة لمجلس الشورى تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.



