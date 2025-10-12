القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
تابعوا عكاظ على
Google News Account

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة
 
السواحة يزور أمريكا لتعزيز الشراكات في التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار
السواحة يزور أمريكا لتعزيز الشراكات في التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار
القتل تعزيراً لمهرب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة
القتل تعزيراً لمهرب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة