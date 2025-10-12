عودة خدمة الاتصالات والإنترنت لأحياء شمال الرياض

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عودة خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجياً في الأحياء المحدودة، نتيجة لتنفيذ أعمال لأحد المشاريع في شمال الرياض، ما أدى لتلف في أحد عناصر البنية التحتية للاتصالات.وأوضح المركز أنه باشر الحالة فور رصدها بالتعاون مع الشركة المقدمة للخدمة والمقاول المنفذ والجهات ذات العلاقة، ويجرى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لعودة الخدمة بشكل كامل واستقرارها.وبين المركز أنه شكّل فريق عمل فنياً للتحقيق في مسببات الانقطاع، والوقوف على تفاصيله، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكراره مستقبلاً، مؤكداً حرصه على رفع مستوى التنسيق والمواءمة بين مشاريع البنية التحتية في المدينة لضمان تكامل الأعمال وتفادي أي تعارض بينها.وأكد المركز التزامه المستمر بتنظيم أعمال البنية التحتية وتعزيز جودة تنفيذها وموثوقية شبكاتها، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض، مشدداً على أن التكامل بين مزوّدي الخدمات والمقاولين والجهات المنفذة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق بنية تحتية متناسقة وآمنة ومستدامة.