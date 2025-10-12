حدّثت هيئة الغذاء والدواء دليل شروط ومتطلبات الدعاية والإعلان للمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال مسودة طرحتها وشددت فيها على حظر الإعلان والدعاية عن المستحضرات التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية، إلا في المجلات والمؤتمرات والندوات والنشرات العلمية أو غيرها من الوسائل المخصصة للممارسين الصحيين، مع ضرورة الالتزام بمسؤوليات المنشأة الراغبة في الدعاية والإعلان للمستحضرات الموجهة للممارسين الصحيين ويجب أن يحتوي الإعلان على الاسم التجاري واسم المواد الفعالة واسم وعنوان الجهة المعلنة.وفي حال الحصول على موافقة على الدعاية والإعلان تكون صلاحية الموافقة لمدة سنة واحدة، وفي حال رغبة المنشأة بتجديد الموافقة (للترخيص منتهي الصلاحية) لأكثر من سنة وبحد أقصى خمس سنوات مع الاحتفاظ بنفس رقم الترخيص، يمكن تقديم طلب تجديد مع تسديد المقابل المالي للسنوات كاملة.وعند استلام المنشأة الإشعار من الهيئة بأن الطلب (غير مكتمل)، يكون على المنشأة مقدمة الطلب مسؤولية استكمال التعديلات المطلوبة خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حال عدم استكمال المنشأة للطلب يعتبر الطلب ملغياً ويتوجب تقديم طلب جديد، وفي حال رفض طلب ترخيص الدعاية والإعلان أو صدور قرار بإلغاء الإعلان من قبل الهيئة، يحق للمنشأة مقدمة الطلب الاعتراض على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.وفي حال صدور قرار برفض الاعتراض، يحق للمنشأة مقدمة الطلب تقديم استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاعتراض، وعند صدور قرار برفض الاستئناف من قبل الهيئة، يُعتبر القرار نهائياً.وأشارت المسودة إلى أنه يحق للهيئة تعليق طلب الإعلان الموافق عليه في حال وجود استفسارات حول محتوى الإعلان، وتتحمل المنشأة مسؤولية الرد على هذه الاستفسارات لإعادة سريان ترخيص الإعلان ولا يلزم أخذ موافقة أخرى على الدعاية والإعلان عند تجزئة الفيديو الأصلي للدعاية والإعلان إلى مقاطع أقل مدة شريطة الالتزام بنفس الصيغة الإعلانية التي تمت الموافقة عليها مع سريان صلاحية الموافقة.وأكدت المسودة أنه لا يتطلب أخذ موافقة مسبقة من الهيئة على إنشاء موقع إلكتروني رسمي للشركة الذي يحتوي على قائمة بالأسماء العلمية والتجارية لمستحضرات الشركة الوصفية وغير الوصفية المسجلة في الهيئة شريطة عدم الدعاية والإعلان للموقع وألا يحتوي على دعاية وإعلان لأي مستحضر، ولا مانع من أن يحتوي الموقع على نشرة معلومات المريض (PIL) وصورة العلبة الخارجية المعتمدة من الهيئة للمستحضرات غير الوصفية، ويمكن أن يحتوي الموقع على نشرة معلومات المريض، وملخص خواص المستحضر وصورة العلبة الخارجية المعتمدة من الهيئة للمستحضرات الوصفية على أن تقتصر للممارسين الصحيين فقط.