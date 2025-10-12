كشف أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي لـ«عكاظ»، أن استكمال أعمال النفق في مشروع جسر وتقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد (إشارة النسيم سابقاً) متوقف على توفر التكاليف المالية.ورصدت «عكاظ» ميدانياً وجود المعدات والآليات الضخمة في موقع المشروع بانتظار اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال الجزء المتبقي من النفق، بعد أن افتُتحت الأجزاء الأخرى من المشروع الأسبوع الماضي على يد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الذي دشن الجسر العلوي وجسر التقاطع، فيما التقى بقيادات أمانة الطائف واطلع على أبرز المشاريع التنموية ومؤشرات الأداء ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات.وتأتي أهمية استكمال منظومة الطرق الحيوية للإسهام في تسهيل الحركة المرورية وتقليل الازدحام في المحافظة، ويعد مشروع تقاطع طريق خالد بن الوليد مع الملك خالد من أهم المشاريع الإستراتيجية لتحسين كفاءة شبكة الطرق في الطائف.يشار إلى أن المشروع تأخر إنجازه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2019، فيما يُنتظر أن يكتمل تنفيذ النفق الأرضي قريباً بعد اعتماد التكاليف اللازمة.