وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، أمس، الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان 66 و67، اللتان يسيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحملان على متنهما سلالاً غذائية وحقائب إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.في غضون ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية وعبوات الحليب المخصص للأطفال للأسر المستفيدة في وسط وجنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.يشار إلى أن المركز سيّر جسراً جوياً وآخر بحرياً وصلت منه حتى الآن (67) طائرة وثماني سفن، حملت أكثر من (7,612) طناً من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكذلك معدات لوجستية ومولدات كهرباء وصهاريج مياه. إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليوناً و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن.