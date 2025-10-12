تستضيف المملكة أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه، تحت شعار «من الرؤية إلى التأثير»، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في محافظة جدة.وستُعقد أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي المسؤولين عن المياه برئاسة المملكة، وبمشاركة وحضور عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه، كما تنطلق فعاليات المؤتمر بعقد اجتماع اللجنة التحضيرية خلال يومي 20 و21 أكتوبر الجاري؛ تمهيداً لانطلاق الجلسات الرسمية للمؤتمر، ومناقشة القضايا المائية والتحديات المشتركة بين الدول الأعضاء.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون والشراكات بين دول الأعضاء والأجهزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومناقشة فرص تمكين التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في دعم جهود التخطيط والإدارة المستدامة للموارد المائية، إضافة إلى استحداث المبادرات والمشاريع المشتركة بين دول المنظمة في مجال المياه، إلى جانب تحفيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة والمستدامة؛ ما يُسهم في تعزيز الأمن المائي، وضمان استدامتها في الدول الإسلامية.وتأتي رئاسة المملكة لهذه الأعمال تأكيداً لدورها الريادي في تبني قضايا المياه إقليمياً ودولياً، إذ تولي المملكة اهتماماً كبيراً لقطاع المياه؛ من خلال تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي ودعم الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم جهود التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.