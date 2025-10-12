المملكة تدين وتستنكر الهجوم على مأوى للنازحين في الفاشر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الآثم الذي تعرض له مأوى للنازحين في الفاشر، مجددةً رفضها للعنف ضد المدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «المملكة تشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب السودان وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023، معبرةً عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل».