تعرّف على المطارات السعودية التي تضم بوابات إلكترونية دون تدخل بشري

تشهد المطارات السعودية نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي، مع إدخال منظومة البوابات الإلكترونية الذاتية التي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر دون أي تدخل بشري. وتشمل هذه التقنية التحقق من الهوية عبر السمات الحيوية ومسح الجوازات إلكترونياً، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة السفر.

ويعد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض من أبرز المطارات التي دشّنت الخدمة، ضمن مراحل تطوير بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات وهيئة الطيران المدني، كما تم تفعيل التقنية في مطار خليج نيوم لتواكب المعايير الحديثة للمطارات الذكية.

وفي مطار الملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية، يجري تطبيق الخدمة إلى جانب أنظمة الخدمة الذاتية لإصدار بطاقات الصعود وشحن الأمتعة، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو أتمتة كاملة لتجربة السفر.