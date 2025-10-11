السعودية تدعو أفغانستان وباكستان لضبط النفس وتغليب لغة الحوار

دعت المملكة العربية السعودية اليوم (السبت) أفغانستان وباكستان إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والحكمة، معربة عن قلقها من التوترات والاشتباكات التي تشهدها المناطق الحدودية بين جمهورية باكستان الإسلامية ودولة أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «تدعو المملكة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحكمة؛ بما يسهم في خفض حدة التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

وأكدت المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.