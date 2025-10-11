تحول الزحام المروري في محافظة جدة إلى حالة مقلقة للكثير من سكانها الذين يعانون الأمرّين خلال تنقلاتهم اليومية طوال فترات اليوم. ويعاني سكان وزوار جدة من الزحام المروري بشكل يومي، خصوصاً في أوقات الذروة، فتشهد طرقاتها ازدحاماً كبيراً خصوصاً على محاورها الرئيسية؛ طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، طريق الملك فهد (الستين)، شارع الأمير ماجد، طريق الحرمين، طريق المدينة المنورة، الأندلس، فلسطين، طريق الكورنيش.

الازدحام المروري طوال فترات اليوم يستدعي حاجة ملحّة لتوسعة الطرق الرئيسية، وسرعة إنجاز المشاريع المستقبلية المعتزم تنفيذها ومنها؛ المحور الشرقي، جسر أبحر، طريق جدة-مكة المباشر، طريق الملك سلمان، توسعة طريق جدة-عسفان.كما يعد الازدحام المروري مؤشراً مهماً نحو تعديل ساعات الدوام، أو الاعتماد على العمل عن بعد في بعض الجهات والقطاع الخاص. ويشير عبدالملك الشهري إلى أن بعض الشوارع الرئيسية تحتاج إلى تطويرها، فرغم المشاريع الكبيرة التي تشهدها المحافظة إلا أن تلك الطرقات لم تعد ملائمة للزيادة الكبيرة في عدد المركبات، وانتقال سكان أحياء جدة الجنوبية للسكن شرق وشمال المحافظة، ما يعزز ضرورة إيجاد طرق بديلة تستوعب هذه المتغيرات. وتؤكد سارة البلوي أن محافظة جدة تعاني من نقص شبكة الطرق البديلة، فقلّة الطرق البديلة التي يمكن أن تخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، إضافة إلى تزامن أوقات الدوام وتوافق أوقات انصراف الطلاب والموظفين، تؤدي إلى ضغط كبير على الطرق. وأضافت البلوي: شهدت محافظة جدة خلال السنوات الأخيرة هجرة سكان الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها إلى أحياء أخرى، ما زاد من كثافة المركبات في بعض المناطق.

وتحدث سعيد الغامدي عن زحام جدة مشيراً إلى أنه لم يعد وقتياً فهو على مدار اليوم، وعلى الكثير من المحاور الرئيسية، إلا أنه توافق هذا الأسبوع مع الإجازة المطولة للمدارس، وإجازة نهاية الأسبوع.واقترح الغامدي تغيير ساعات الدوام الرسمي للجامعات والشركات والجهات الحكومية، لتوزيع الحركة المرورية على أوقات مختلفة، أو الاعتماد على نظام الدوام المرن والعمل عن بعد. وبيّن الغامدي: نعاني نحن سكان أحياء جدة الشرقية من أزمة مرورية كبيرة طوال اليوم، في ظل وجود 3 مخارج رئيسية فقط لأحياء السامر والمنار والأجواد والواحة، ليضاف لها أخيراً حي سندس والحي الجديد خلف مول الياسمين، مضيفاً: يشكل الخروج أو الدخول قلقاً لجميع سكان هذه الأحياء.