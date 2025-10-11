«إكسبو 2030 الرياض».. العد التنازلي يبدأ

شهدت ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» بمدينة أوساكا اليابانية، فعالية ثقافية بعنوان «من أوساكا إلى الرياض»، قُدم خلالها لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظر العالم في النسخة الاستثنائية القادمة من معرض إكسبو الدولي الذي تستضيفه الرياض في عام 2030.وتضمّنت الفعالية عروضًا موسيقية وثقافية متنوعة بمشاركة فنانين من المملكة واليابان، وسط حضور جماهيري تجاوز 15 ألف شخص، إذ امتزجت الفنون السعودية واليابانية في مشهد احتفالي متميز، تخللته عروض بصرية مبهرة بتقنيات الليزر والهولوجرام، وفقرات فنية تفاعلية عكست روح التعاون بين البلدين، وأبرزت التبادل الثقافي بينهما في أجواء من الإبداع والتنوع.وبصفتها إحدى أبرز الفعاليات الختامية قبل انتهاء معرض «إكسبو 2025» أوساكا يوم 13 أكتوبر، جسّدت الفعالية انتقال المعرض بين المدينتين، تمهيدًا لتسليم الراية رسميًا من أوساكا إلى الرياض، والتأكيد لجاهزية المملكة لإقامة أحداث وفعاليات عالمية كبرى في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة «إكسبو 2030».يشار إلى أن معرض «إكسبو 2030 الرياض»، سيقام تحت شعار «رؤية للمستقبل» من 1 أكتوبر 2030 إلى 30 مارس 2031، وتمتد فعالياته على مساحة 6 ملايين متر مربع عبر 5 مناطق رئيسية تسلط الضوء على موضوعات، تشمل أحدث الابتكارات التقنية والتنمية الشاملة والحفاظ على البيئة.ومن المتوقع أن تبلغ زيارات المعرض أكثر من 42 مليون زيارة بمشاركة 197 دولة و29 منظمة، ليوفر مساحة مشتركة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تُسهم في بناء عالم ينعم بالانفتاح والشمول والترابط.ويسعى معرض «إكسبو 2030 الرياض» إلى ترك أثرٍ دائم وترسيخ مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار والتعاون الدولي من خلال إعادة توظيف منطقة المعرض بعد انتهائها وتحويلها إلى قرية عالمية دائمة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي ودعم التطور الحضاري في المملكة والعالم.